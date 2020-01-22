المسماري يعلنُ الحظر الجوّي فوق طرابلس، ورصدهم لدواعش جلبتهم تركيا إلى ليبيا

أعلن المتحدّث باسم "الجيش الوطنيّ اللّيبيّ"، اللّواء أحمد المسماريّ، فرض الحظر الجوّي فوق طرابلس بالكامل وخصوصاً مطار معيتيقة.

وقال المسماريّ اليوم الأربعاء: "نعلن تفعيل الحظر الجوّي فوق طرابلس بالكامل، وخصوصاً فوق مطار معيتيقة، وأيّ طائرة عسكريّة أو مدنيّة تقلع أو تهبط في المطار، ستتعرّض للردّ".

وأشار المسماريّ في تصريح اليوم الأربعاء، إلى أنّ مطار معيتيقة أصبح نقطة انطلاق للقوّات التّركيّة لاستهداف تجمّعات "الجيش الوطنيّ".

وأكّد أنّهم رصدوا عدداً من عناصر مرتزقة داعش تسلّلوا إلى الجنوب، مرجّحاً أن تكون تركيّا قد جلبتهم.

يذكر أنّ "الجيش الوطنيّ" أعلن تدمير طائرة تركيّة حاولت مهاجمة قوّاته منطلقة من مطار معيتيقة.

المصدر: RT