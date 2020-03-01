المركز الاستشاري الإيراني في سوريا يحذر تركيا: قواتكم تحت مرمى قواتنا

وجّه المركز الاستشاري الإيراني في سوريا تحذيراً لجيش الاحتلال، قائلاً "إنها موجودة منذ شهر في مرمى قواتنا وكنا نستطيع الانتقام، ولكننا لم نفعل ذلك تلبية لأوامر قيادتنا".

وقال المركز لوكالة "يونيوز" تعليقاً على الاشتباك الحاصل بين الجيشين السوري والتركي منذ أيام في محافظة إدلب شمالي سوريا: "شاركنا وساندنا الجيش السوري بناء على طلب دمشق في فتح طريق M5".

وتابع : "منذ 4 أيام نفذ عناصر من الطاجيك والحزب التركستاني والنصرة هجوماً واسعا على نقاط الجيش السوري، فقامت قواتنا بمساندة الجيش السوري لمنع سقوط المناطق المحررة مجدداً.

وأضاف: "رغم الموقف الدفاعي لقواتنا، أقدم الجيش التركي من الجو وبدعم ناري وصواريخ دقيقة على استهداف عناصرنا وقواتنا، مما دفعنا لإرسال وسطاء للجيش التركي لوقف هذا الاعتداء والنهج".

وبحسب المركز فإن الوسطاء المكلفين أبلغوا الجيش التركي أن "الإرهابيين هاجموا بدعم منكم مواقعنا، كذلك أبلغ المركز الجيش التركي أنهم موجودون مع الجيش السوري لهذه المهمة".

ودعا المركز الاستشاري الإيراني جيش الاحتلال التركي "للتصرف بعقلانية لما فيه مصلحة الشعبين السوري والتركي"، مخاطباً الشعب التركي "أن أبناءه موجودون منذ شهر في مرمى قواتنا وكنا نستطيع الانتقام، ولكننا لم نفعل ذلك تلبية لأوامر قيادتنا، وندعوه للضغط على القيادة التركية لتصويب قراراتها، وحقن دماء الجنود الأتراك".

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل أيام مقتل ما لا يقل عن 10 عناصر من “حزب الله” اللبناني، بينهم قياديين خلال المعارك والاشتباكات في مدينة سراقب ومحيطها، فيما رصد المرصد السوري حشوداً عسكرياً لقوات “حزب الله” اللبناني في محيط سراقب وريف حلب الجنوبي.

(ي ح)