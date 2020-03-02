المرصد: النظام بدعم روسي يسيطر على سراقب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستمرار المعارك العنيفة على محاور عدة في ريف إدلب، بين المجموعات المرتزقة مدعّمة بالمدفعية التركية من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى.

وتترافق المعارك مع قصف صاروخي مكثف من قبل القوات التركية، بالإضافة لقصف جوي عنيف من قبل طائرات حربية روسية.

وبحسب المرصد السوري أن قوات النظام تمكنت وبدعم جوي روسي من استعادة السيطرة على مدينة سراقب الواقعة على أتستراد دمشق – حلب الدولي بشكل كامل.

ويأتي هذا التقدم من قبل النظام على الرغم من التهديدات التركية وإطلاقها لعملية عسكرية تحت مسمى "درع الربيع".

وتصاعد التوتر بين النظام وتركيا أمس عقب إسقاط طائرتين للنظام, والتي أعلن عقبها الأخير عن إغلاق المجال الجوي السوري فوق إدلب.

وينتظر أردوغان اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام المقبلة في موسكو, لإيجاد تفاهم حول إدلب, إلا أن روسيا قالت يوم أمس أن الحرب على الإرهاب ستستمر، على الرغم من أي تصريحات، وأنها لن تضمن أمن الطيران التركي فوق سوريا بعد اليوم.

(ي ح)