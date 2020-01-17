المرصد السّوريّ: وصول 1750 من مرتزقة أردوغان إلى ليبيا

وأكّد المرصد السّوريّ لحقوق الإنسان وصول 1750 إلى ليبيا مؤخّراً، فيما قُتل خمسة مرتزقة بالمعارك الدّائرة في ليبيا، ووصلت جثث بعضهم إلى منطقة عفرين شمال غرب سوريّا، ليرتفع عدد القتلى بينهم في ليبيا إلى 19.

وقال "المرصد" إنّ أنقرة أرسلت في المُجمل 3250 مرتزقاً من سوريّا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق اللّيبيّة في طرابلس".

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانيّة قد أشارت قبل يومين إلى أنّ ألفي مرتزق سوريّ وصلوا أو سيصلون إلى ليبيا قريباً قادمين من تركيّا، للقتال إلى جانب حكومة الوفاق.

وتمّ، وفقاً للصّحيفة، نقل هؤلاء جوّاً إلى طرابلس، معقل حكومة الوفاق، حيثُ نُشِروا في الجبهات الأماميّة شرقي العاصمة.

المصدر: المرصد السوري + الغارديان+ RT