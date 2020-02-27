المرصد :مقتل جنود أتراك ومعارك عنيفة بمحيط سراقب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستهداف طائرات حربية لنقطة تركية في منطقة بليون بجبل الزاوية في الريف الإدلبي، الأمر الذي أدى لسقوط جرحى في صفوف الجنود الأتراك ومعلومات عن مقتل عددٍ منهم.

وعلى صعيدٍ متصل تستمر المعارك العنيفة في محيط مدينة سراقب، بين المرتزقة من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، حيث تحاول الأخيرة معاودة السيطرة على مدينة سراقب، بينما يحاول المرتزقة التقدم في محيط المدينة بإسناد مدفعي تركي مكثّف، وسط تمكنهم من التقدم في جوباس وداديخ جنوب سراقب.

وأقرّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمقتل 3 جنود أتراك في إدلب.

وتأتي هذه التطورات قبل بدأ اليوم الثاني من المباحثات الروسية التركية بشأن إدلب بعد أن فشلت يوم أمس بالتوصل إلى تفاهمات.

(ي ح)