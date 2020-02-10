المرتزقة يهدمون شواهد أضرحة الشهداء في مزار الشهداء في تل أبيض

حصلت وكالة أنباء هاوار على صور من كري سبي/تل أبيض التي تحتلها تركيا في شمال سوريا تظهر هدم المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا شواهد أضرحة الشهداء في مزار الشهيد محمود طعمة الواقعة في قرية تنهوزة.

ويضم المزار أضرحة المئات من الشهداء من أبناء مقاطعة كري سبي/تل أبيض من مختلف المكونات استشهدوا أثناء دفاعهم عن المقاطعة، وأثناء مشاركتهم في الحرب ضد مرتزقة داعش، إضافة إلى شهداء استشهدوا على يد جنود الاحتلال التركي.

واحتلت تركيا مدينة كري سبي/تل أبيض وقراها عقب هجوم شنته على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ9 من تشرين الأول العام المنصرم.

ومنذ أن احتلت تركيا المنطقة بدأت بتغيير معالمها وانتهاج سياسة التتريك والتغيير الديمغرافي عبر تهجير سكان المنطقة، وتوطين لاجئين سوريين من مناطق أخرى في المنطقة.

(ج)

ANHA