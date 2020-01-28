المرتزقة يقطعون المئات من أشجار الزيتون في عفرين

ونقل مصدر من داخل مقاطعة عفرين لمراسل وكالتنا ANHA إن مرتزقة الاحتلال قاموا بقطع عدد من أشجار الزيتون العائدة ملكيتها لأهالي قرية كفر جنة في ناحية شرا.

فيما قال ذات المصدر إن مجموعة من مرتزقة ما يسمون لواء الوقاص قامت بقطع حوالي 400 شجرة من أشجار الزيتون في قريتي سنارة وهيكجة بناحية شيه، يمتد عمر البعض منها لأكثر من 40 عاماً .

المصدر أفاد بأن الأشجار التي تم قطعها تعود ملكتيها لكل من: حسن صبري من قرية سنارة قُطعت له 70 شجرة، لقمان قاز قلي دالو من قرية هيكجه 50 شجرة، مصطفى محمد حسن من هيكجة 40 شجرة، وليد سليمان ابراهيم 100 شجرة، و محمد سليمان إبراهيم من قرية هيكجه 150 شجرة.

هذا ويسعى الاحتلال لتغيير ديمغرافية المناطق المحتلة عبر إجبار الأهالي على ترك منازلهم والاستيلاء على ممتلكاتهم، وبحسب إحصائيات لمنظمة حقوق الإنسان في عفرين فقد قطع الاحتلال التركي ومرتزقته أكثر من 10 آلاف شجرة زيتون منذ احتلالها لعفرين.

(غ ع/سـ)

ANHA