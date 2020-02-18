المرتزقة يستهدفون قرية بوراز والشيوخ غربي كوباني

يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته استهداف المدنيين وترويعهم في المناطق الواقعة على مقربة من خط التماس بين الاحتلال ومناطق الادارة الذاتية.

وقال مصدر محلي من الريف الغربي لمدينة كوباني، بأن مرتزقة الاحتلال التركي أطلقوا قذيفتي هاون من مدينة جرابلس المحتلة صوب قرية بوراز(35 كم) ومركز ناحية الشيوخ على الضفة الشرقية لنهر الفرات قبالة المناطق المحتلة من جانب تركيا.

وأوضح المصدر لوكالة أنباء هاوار إنه بالتزامن مع سقوط القذيفتين شوهد في الجهة المقابلة تحركات عسكرية للمرتزقة التابعين لتركيا.

وبحسب المصدر، فإن القصف الذي وقع في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا اقتصر على إلحاق أضرار مادية بالأراضي الزراعية للقرويين في المنطقة.

ويأتي هذا في وقت تواصل فيه المجموعات المرتزقة قصفها على مناطق الشهباء ومناطق عين عيسى وتل تمر وغربي مدينة كري سبي/تل أبيض بشكل يومي، كما قصف المرتزقة قبل يومين قرى عدة شمال غرب مدينة منبج ما أسفر عن وقوع ضحايا مدنيين.

(س ع/ج)

ANHA