المحافظون يفوزون بالانتخابات الإيرانية, وترامب متفائل بشأن اتفاق مع طالبان

تطرّقت الصحف العالمية، اليوم، إلى الوضع الداخلي التركي, بالإضافة إلى الانتخابات الإيرانية, وإلى المفاوضات بين واشنطن وطالبان.

واشنطن بوست: علامة أخرى على قسوة نظام أردوغان وجنون العظمة

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها الوضع الداخلي التركي, وفي هذا السياق قالت صحيفة واشنطن بوست: "لبضع ساعات يوم الثلاثاء بدا أن هناك طفرة في وضع حقوق الإنسان الكئيب في تركيا، وبرأ القاضي بشكلٍ غير متوقع تسعة أشخاص اتّهموا ظلماً بمحاولة الإطاحة بالرئيس الطاغية رجب طيب أردوغان، بما في ذلك أحد أبرز نشطاء المجتمع المدني في البلاد، عثمان كافالا.

ولسوء الحظ لم يدم الفرح بين الليبراليين المحاصرين في تركيا, كافالا لم يخرج من السجن, بدلاً من ذلك، أُعيد اعتقاله بموجب مجموعة جديدة من التّهم الملفقة.

وأُلقي القبض عليه في عام 2017، وكان كافالا واحد من عشرات الآلاف من الأتراك الذين ذهبوا ضحية حملة حكومية بعد انقلاب فاشل 2016 ضد أردوغان.

واتّهم هو وآخرون بارتكاب جريمة أخرى، حيث زُعم أنه نظم احتجاجات جماعية في عام 2013 في حديقة جيزي في إسطنبول، ولم يكن هناك أي دليل يدعم هذا، وفي ديسمبر / كانون الأول، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى عدم وجود أسباب لاستمرار احتجاز كافالا وأمرت بالإفراج عنه.

كانت تركيا مُلزمة رسمياً بهذا القرار، وكان أردوغان يتعرض لضغوط لإطلاق سراح هؤلاء النشطاء من قبل زعماء أوروبيين كبار، بمن فيهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون, بدت البراءة يوم الثلاثاء في البداية بمثابة تنازل من قبل النظام في وقت يسعى فيه للحصول على مساعدات غربية لمواجهة الأزمة الأخيرة في سوريا المجاورة, لكن الذي حصل خلال ساعات هو أن كافالا واجه تُهماً جديدة.

إن إلقاء القبض على أحد الشخصيات البارزة في المجتمع المدني في تركيا ومحاكمته بذريعة زائفة هو مجرد علامة أخرى على القسوة وجنون العظمة التي أصبحت تُميز نظام أردوغان.

الاندبندنت: داعش والقاعدة يوحدان جهودهما في غرب إفريقيا

وبخصوص الإرهاب في أفريقيا, قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية: "تعمل جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية، سوياً للسيطرة على الأراضي عبر منطقة شاسعة من غرب إفريقيا، كما يقول مسؤولون أمريكيون ومحليون، مما أثار مخاوف من احتمال تزايد التهديد الإقليمي".

يبدو أن المقاتلين ينسقون الهجمات بشكل متبادل في الساحل، وهو قطاع من الأرض جنوب الصحراء الكبرى, وقال اللواء داغفين أندرسون، قائد العمليات الخاصة للجيش الأمريكي في إفريقيا، إن المناطق الريفية معرضة للخطر بشكل كبير للغاية بحيث: "يمكنها أن تناسب ما حصل في كل من أفغانستان والعراق".

وقال: "ما رأيناه ليس مجرد أعمال عنف عشوائية تحت راية إرهابية، بل حملة متعمدة تحاول إخضاع هذه الجماعات المختلفة تحت راية واحدة, هذا الجهد يمثل تهديداً للولايات المتحدة."

واستخدم المقاتلون تكتيكات متطورة بشكلٍ متزايد في الأشهر الأخيرة حيث تعمقوا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو ، ونصبوا كميناً لقواعد الجيش وهيمنوا على القرى بقوة مدهشة، وفقاً لمقابلات مع أكثر من عشرة من كبار المسؤولين والقادة العسكريين من الولايات المتحدة وفرنسا وغرب إفريقيا.

وقال المسؤولون إن الجماعات لم تعلن "خلافة"، وذلك لتجنب الملاحقة من الغرب، حيث يخصصون الوقت لتدريب وجمع القوة والهجمات التي قد تصل في النهاية إلى أهداف دولية رئيسية.

وول ستريت جورنال: المحافظون في إيران يفوزون بالانتخابات بعد تسجيل إقبال ضئيل على الانتخابات

وفي الشأن الإيراني قالت صحيفة وول ستريت جورنال: "يُعتبر التصويت من قبل 43٪ فقط من الناخبين بمثابة توبيخ علني للمؤسسة الحاكمة رغم مناشداتها للوحدة وسط العقوبات".

وفاز المحافظون الإيرانيون بأغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية في البلاد، مما عزز المتشددين الذين يعارضون الدبلوماسية مع الغرب, لكن إقبالاً قياسياً منخفضاً أعطى توبيخاً عاماً لدعوة المؤسسة للوحدة في مواجهة التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة.

واعترافاً بهزيمة الشخصيات غير المحافظة، دعا الرئيس المعتدل حسن روحاني يوم الأحد المشرّعين الجدد إلى تمثيل ليس فقط أولئك الذين صوتوا ولكن جميع الإيرانيين.

واشنطن تايمز: ترامب متفائل بشأن اتفاق سلام مع طالبان: "نريد عقد صفقة"

وبشأن المفاوضات بين واشنطن وحركة طالبان قالت صحيفة واشنطن تايمز: "أعرب الرئيس ترامب يوم الأحد عن تفاؤله الجديد بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع طالبان، حيث دخل الحد من العنف لمدة أسبوع مع الجماعة المسلحة يومها الثالث دون الإبلاغ عن أي حوادث كبيرة في أفغانستان.

ومن جهته حذر كبير مستشاري الأمن القومي بإدارة ترامب يوم الأحد من أن الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام كبير مع طالبان، ستنهار على الأرجح إذا نفذت الجماعة المسلحة أي هجمات خلال فترة "تقليص العنف" الهش الذي يجري الآن في أفغانستان.

وقال مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين في مقابلة تلفزيونية: " إن من المرجح أن يرد الرئيس ترامب على أي هجوم في الأيام المقبلة بنفس الطريقة التي فعل بها في سبتمبر الماضي، عندما انسحب فجأة من حافة اتفاق مع طالبان بعد هجوم على أيدي مسلحين قتلوا أحد أفراد الخدمة الأمريكية في كابول".

(م ش)