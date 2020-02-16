المجموعات المرتزقة تشن هجوماً على ريف حلب بدعم تركي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن هجوماً عنيفاً جديداً بدأته المجموعات المرتزقة صباح اليوم الأحد، على محور كفر حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حلب الغربي.

واستهل مرتزقة (تحرير الشام) الهجوم بتفجير عربة مفخخة، فيما ترافق الهجوم مع قصف مدفعي تركي مكثف استهدف كفر حلب وميزناز، كما دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين بعد منتصف ليل السبت – الأحد، على محور الشيخ دامس وركايا سجنة بريف إدلب الجنوبي، في محاولة من قبل قوات النظام للتقدم في المنطقة ترافقت مع قصف جوي روسي.

وعلى صعيد متصل، واصلت الطائرات الحربية الروسية ضرباتها الجوية على مناطق عدة في القطاع الغربي من الريف الحلبي ومناطق أخرى شمال مدينة حلب، في حين تشهد مناطق في مدينة إدلب ومحيطها قصفاً صاروخياً تنفذه قوات النظام بشكل متقطع منذ فجر اليوم.

وشهد يوم أمس تصريحات تركية روسية متبادلة حول الوضع في ريفي إدلب وحلب, حيث هددت تركيا مجدداً قوات النظام, فيما اتهمت روسيا تركيا بدعم مرتزقة (تحرير الشام) بالمعدات العسكرية، والزي العسكري التركي.

(ي ح)