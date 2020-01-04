المجلسُ التّنفيذيّ يطّلعُ على سيرِ عمل الإدارة المدنيّة في دير الزّور

وشاركَ في الاجتماعِ الرّئاسة المشتركة للمجلسِ التّنفيذيّ عبد حامد مهباش وبريفان أحمد، والرّئاسة المشتركة لمجلس دير الزّور المدنيّ، وقيادة قوى الأمن الدّاخليّ، والدّفاع الذّاتيّ، ومنسّقية المرأة في دير الزور.

الاجتماع الّذي عُقد بقاعة الاجتماعات لمجلس دير الزور المدنيّ في الكسرة بريف دير الزور الغربيّ، بدأ بالوقوفِ دقيقة صمت، تلاها كلمة للرّئيس المشترك لمجلس دير الزور المدنيّ غسّان اليوسف رحب فيها بالحضور، ودعا رؤساء اللّجان لاطّلاع المجتمعين على الأعمال الّتي تمّ انجازها في عام 2019 ، بما فيها المعوّقات والصّعوبات.

وبعد مناقشة مجمل أعمال المجلس، تمّ طرح جملة من المشاريع لتكون بمثابة خطّة سنويّة للعام الجديد.

الرّئيس المشترك للمجلس التّنفيذيّ للإدارة الذّاتيّة في شمال وشرق سوريا عبد حامد المهباش أشارَ بدوره إلى وجوب النّهوض بالواقع الخدميّ والأمنيّ في دير الزور، على أن يكون العام القادم مختلف من حيث المشاريع والخدمات كمّاً ونوعاً ليكون هناك نقلة نوعيّة.

فيما تطرّق المهباش لجميع القطاعات الخدميّة كلّاً على حدا بحسب احتياجه ونواقص العمل فيه.

المهباش أشارَ إلى أنّ هذا الاجتماعَ عُقِد بعد سلسلة اجتماعات مع الأهالي، والاستماع لآرائهم ومطالبهم؛ ليتمّ تكوين فكرة كاملة عمّا يجبُ عمله في خطّة العام القادم.

(كروب/ك)

ANHA