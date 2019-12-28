المجلسُ التّشريعيّ يصادقُ على تكليفِ عددٍ من رؤساء هيئات المجلس التّنفيذيّ

عقدَ المجلسُ التّشريعيّ لإقليم الجزيرة، صباح اليوم السّبت اجتماعاً في مقرّ المجلس بناحية عامودا، وذلك بهدف مناقشة كتاب موجّه من المجلسِ التّنفيذيّ والقاضي بإعادة هيكليّة الإدارة التّنظيميّة للمجلس التّنفيذيّ في إقليم الجزيرة.

وكانَ المجلسُ التّنفيذيّ لإقليم الجزيرة وجّه كتاباً إلى المجلسِ التّشريعيّ تضمّن قراراً بتكليف رؤساء مشتركين لعدد من هيئات المجلس بدلاً عن الّذين تمّ إنهاء تكليفهم.

وصادقَ المجس التّشريعيّ في جلسته اليوم على أسماء المكلّفين بناءً على أحكام العقد الاجتماعيّ والقوانين النّافذة في إقليم الجزيرة، وبنود المرسوم رقم /1/ لعام 2019 الصّادر عن الحاكميّة المشتركة:

وبناءً عليه تمّ تكليف كلّ من:

1-ريبر عبد الوهاب العلي رئاسة مشتركة لهيئة الإدارة المحلّية.

2-ريم رومانس رئاسة مشتركة لهيئة الإدارة المحلّية.

3-زينب محمّد سعيد محمّد وكيلة هيئة المرأة.

4-لورين عبد الهادي حسن الرّئاسة المشتكة لهيئة الشّباب والرّياضة.

5-محمّد عبد الرّحمن المحمّد رئاسة مشتركة لهيئة الشّباب والرّياضة.

6-وليدة نذير حسن رئاسة مشتركة لهيئة الماليّة.

7-روهات صالح خليل رئاسة مشتركة لهيئة التّربية والتّعليم.

هذا وأدّى رؤساء الهيئات الّذين تمّ تكليفهم القسم أمام المجلس التّشريعيّ، للمباشرة بأداء مهامهم.

(كروب/ك)