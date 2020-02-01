المجلس العام يصادق على 94مادة من قانون العاملين الموحّد

عقد المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جلسته الأولى خلال العام 2020، والتي تستمر ليومين، للمصادقة على قانون العاملين الموحد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وشارك في الاجتماع الذي انعقد في قاعة اجتماعات حزب سوريا المستقبل في مدينة الرقة، الرئاسة المشتركة للمجلس العام سهام قريو وفريد عطي، وأعضاء الهيئة الرئاسية للمجلس العام، وغالبية أعضاء المجلس، بالإضافة للجنة المكلفة لإعداد قانون العاملين، ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي أمينة أوسي.

بدأ الاجتماع بدقيقة صمت ومن ثم قُرأت بنود الجلسة السابقة من قبل عضو الهيئة الرئاسية إيمان صالح، وتلاها قراءة بنود قانون العاملين من قبل عضو الهيئة الرئاسية ياسر السلميان.

وبعد قراءة البنود ومضمون المواد التي ينظمنها قانون العاملين الموحد في الإدارة الذاتية، والنقاش عليها صادق أعضاء المجلس على 94 مادة من القانون بعد التصويت عليها بالإجماع كل على حدة ، لتنتهي أعمال اليوم الأول للجلسة.

ومن المقرر أن يستأنف المجتمعون جلستهم يوم غد لاستكمال المصادقة على ما تبقى من مواد القانون، ويصادق عليه بشكل كامل ليعتبر القانون نافذاً ويتم العمل به في مناطق الإدارة الذاتية.

هذا ويتضمن قانون العاملين في الإدارة الذاتية (137) مادة تحدد شروط وأحكام وأصول التعيين والتوظيف وتحدد مهام وواجبات وأجور العاملين في الإدارة الذاتية.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس العام صادق خلال جلسته الأخيرة في الـ 15 من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019 المنصرم، على ميثاق العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

(أ ك)

ANHA