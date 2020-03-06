المتحدث باسم التحالف: مستمرون بتحالفنا مع قسد ولولا نضال المقاتلات لما أعلنا النصر

وعقد المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش مايلس كاغينس بالاشتراك مع مدير المكتب الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي مؤتمرا صحفيا في قاعدة القوات الامريكية ببلدة رميلان.

هذا وجاء المؤتمر بمناسبة اقتراب عام على اعلان هزيمة داعش في بلدة الباغوز. حيث شهد ٢٣ آذار من العام الماضي الاعلان رسميا عن هزيمة داعش على يد قوات سوريا الديمقراطية خلال مؤتمر صحفي عقد في حقل العمر بدير الزور حينها.

مؤتمر اليوم استهله المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي مايلس كاغينس بإلقاء التحية باللغات الكردية والعربية والانكليزية وقال في معرض حديثه إنهم يستذكرون ما حصل في العام الماضي والاعلان رسميا عن هزيمة داعش. وقال :"سنستمر مع قسد حتى انهاء داعش الكلي".

مؤكداً أنهم يستمرون الآن ومن خلال تحالفهم مع قسد بتنفيذ عمليات نوعية ضد خلايا داعش وسيواصلونها حتى انهاء تواجدهم الكلي على الأرض.

فيما أعرب كاغينس عن سعادته بتواجده الآن في شمال وشرق سوريا وفرحه بهزيمة داعش مع شركائهم في قسد.

واضاف :"قبل ٥ سنوات من الآن قرر التحالف الدولي الحرب على داعش وعلى اساسه تحالفنا مع قوات عسكرية عاملة على الارض وتكللت بالنجاح".

وفي اجاباته على اسئلة الصحفيين بخصوص خططهم المستقبلية مع قسد اشار ماغينس أنهم مستمرون في دعم القوات في مسعاها لإرساء الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

كقوات عسكرية لسنا مخولين بالرد على تصريحات الأسد

وفيما يخص التصريحات الاخيرة لرئيس النظام السوري بشار الأسد بخصوص القضية الكردية في سوريا حيث كان من ضمن اسئلة الصحفيين للمؤتمرين.

أجاب مصطفى بالي وقال :"أن الازمة في سوريا يلزمها حل سياسي معلقا أن الرد على التصريحات وشرح فحواها أمر متعلق بالجهات السياسية في شمال وشرق سوريا وهم كقوات عسكرية ليسوا مخولين بالرد على هذه التصريحات".

نبارك ٨ اذار على كافة النساء ولولا المقاتلات لما أعلنا النصر

وفي ختام المؤتمر الصحفي بارك كلا من مصطفى بالي ومايلس كاغينس يوم المرأة العالمي على كافة النساء وخص بها النساء المقاتلات وعن هذا قال المتحدث باسم قوات التحالف :"أنه لولا المقاتلات ومقاومتهن ونضالهن المستمر لما تحقق النصر".

(ر ر س)

ANHA