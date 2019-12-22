المئات يقدمون واجب العزاء لذوي شهيدين من مقاومة العصر

توافد المئات من أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء الى خيمة عزاء الشهيدين جوان عفرين الاسم الحقيقي رمضان عفرين ، وجودي جيا الاسم الحقيقي إبراهيم أحمد التي نصبت في مخيم برخودان بناحية فافين التابعة لمقاطعة الشهباء، واللذين استشهدا في الـ 18 من كانون الأول الجاري، خلال المرحلة الثانية من مقاومة العصر.

وزينت خيمة العزاء بصور الشهداء واعلام وحدات حماية الشعب والمرأة وصور القائد عبدالله اوجلان، وبدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم القيت عدة كلمات من باسم مجلس عوائل الشهداء ألقتها الإدارية ثريا حبش وباسم مجلس فافين القتها العضوة زينب عبدان وباسم حركة الشبيبة الثورية السورية ألقاها الإداري رشيد عفرين.

الكلمات استهلت بالتوجه بالعزاء لذوي الشهدين وطالبتهم لهم الصبر والسلوان.

فيما اكدت على مواصلة المقاومة في وجه الاحتلال التركي ومرتزقته، وعاهدت بالسير على خطى الشهداء حتى تحقيق النصر .

بعدها قرئت وثيقتي الشهادة من قبل عضو لجنة التعليم والتربية للمجتمع الديمقراطي في إقليم عفرين محمد عبدو وسلمت لذوي الشهيدين، لترتفع بعدها في الخيمة الشعارات التي تحيي المقاومة وتمجد الشهداء.

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ANHA