المئات يقدمون واجب العزاء لذوي شهيدي مقاومة العصر

قدم المئات من أهالي إقليم عفرين واجب العزاء لذوي الشهيدين دلشير عفرين وإيريش اللذين استشهدا أثناء مشاركتهما في المرحلة الثانية من مقاومة العصر.

الشهباء

توجّه المئات من أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء إلى خيمة العزاء التي نُصبت في ساحة حديقة ناحية أحداث لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيدين دلكاش ريحاوي الاسم الحركي دلشير عفرين المقاتل ضمن قوات تحرير عفرين، والمقاتل في صفوف وحدات حماية الشعب صلاح قاسم الاسم الحركي إيريش عفرين.

خلال المراسم التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ألقت سهام عبدو كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء.

سهام استهلت كلمتها بتقديم العزاء لذوي الشهيدين، وقالت:" قاومنا 58 يوماً في مقاطعة عفرين، لنحمي أرضنا من الاحتلال".

فيما أكدت على مواصلتهم لدرب الشهداء حتى تحرير عفرين .

وفي كلمة باسم مجلس مقاطعة الشهباء قال العضو في المجلس اسماعيل موسى: "نعزي ذوي جميع شهداء الحرية والكرامة، إن تاريخ الشعوب التي تسعى للتحرر من الظلم والاضطهاد مليء بالكثير من الأبطال والمناضلين الذين لعبوا درواً في دحر الإرهاب والمحتلين وحماية حقوقهم".

مشيراً إلى أن العدو التركي ومرتزقته يريدون احتلال المزيد من الأراضي وتهجير أهلها.

بعد الكلمات، قُرأت وثيقة الشهادة للشهيدين دلشير عفرين وإيريش عفرين من قبل العضو في لجنة التدريب للمجتمع الديمقراطي وتم تسليمها لذوي الشهيدين.

مراسم العزاء انتهت بترديد الشعارات التي تُمجد الشهداء.

(م ح/سـ)

ANHA