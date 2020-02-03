المئات يشيعون شهداء مقاومة العصر في الشهباء

و تجمع المئات من المشيعين امام مشفى آفرين في ناحية فافين في مقاطعة الشهباء، للمشاركة في مراسم تشييع الشهداء اسعد محمد الاسم الحركي دل باك عفرين، نهاد محمد الاسم الحركي نامر عفرين والشهيد عمر عثمان الاسم الحركي باكور عفرين المقاتلين في صفوف قوات تحرير عفرين اللذين استشهدوا في المرحلة الثانية من مقاومة العصر .

المشيعون وبعد استلامهم للجثامين توجهوا بموكب مهيب، نحو مزار الشهداء في ناحية أحرص، وهناك في المزار أقيمت مراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت، القت بعدها العضوة في مجلس عوائل الشهداء ثريا حبش كلمة توجهت من خلالها بالعزاء لذوي الشهداء وتمنت لهم الصبر والسلوان.

ثريا تحدثت عن اخوة الشعوب وتكاتفهم ومحاولات الاحتلال التركي بث التفرقة فيما بين المكونات، و نوهت إلى أن امهات الشهداء يوارون أبنائهم بأنفسهم الثرى كونهم شعب مناضل ومقاومة ويريد العيش بحرية .

وفي كلمة باسم مجلس مقاطعة عفرين قالت العضوة زوزان خليل "شهدائنا هم يقامون المرتزقة والاحتلال التركي في الأراضي التي احتلها تركيا وداعش، ومطلبهم الوحيد بل حماية شعبه، يضحون في سبيل ذلك".

قرأت بعد ذلك وثائق الشهادة للشهداء الثلاث من قبل العضوتين في لجنة تدريب المجتمع الديمقراطي زينب عبدو وروناهي أوسو وسلمت لذويهم.

وريت بعدها جثامين الشهداء الثرى في مزار الشهداء وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي المقاومة.

(م ح/سـ)

ANHA