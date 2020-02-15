المؤتمر الوطني الكردستاني – روج آفا يستنكر المؤامرة الدولية

وأصدر المؤتمر الوطني الكردستاني- فرع روج آفا بياناً كتابياً بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 21 للمؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله أوجلان.

البيان استنكر بداية المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد أوجلان في 15 شباط عام 1999.

وأضاف البيان: "من الواضح للجميع أن النظام التركي لم يخطُ حتى الآن أي خطوات نحو الحل الديمقراطي للقضية الكردية. لذلك فإننا لن نتمكن من الدفاع عن قضيتنا العادلة وحماية مكتسبات الشعب الكردي دون تحقيق الوحدة الوطنية. من الأهمية بمكان تجاوز حالة التشرذم الموجودة، والتقارب من أجل الوحدة الوطنية.

مما لا شك فيه أن مشاعر الشعب الكردي وكذلك غضبه حيال الوضع الذي يعيشه القائد آبو وصلت إلى أعلى المستويات. على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية. نحن على ثقة أن السجن بالنسبة للقائد آبو لم يكن مكاناً لإعاقة النضال، بل تحول السجن إلى مدرسة عظيمة للنضال على مستوى العالم. ونرى اليوم كيف أن القائد أوجلان هو من أكثر الشخصيات المؤثرة في الشرق الأوسط".

(ك)