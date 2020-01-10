الكونغرس يحّد من سلطة ترامب تجاه الحرب مع إيران والأخيرة تهدد بطرد أمريكا

تطرقت الصحف العالمية، اليوم، إلى تداعيات مقتل سليماني على الدخل الأمريكي, وإلى مستقبل الصراع الإيراني الأمريكي .

نيويورك تايمز: مجلس النواب الأمريكي يحدّ من سلطة ترامب العسكرية تجاه إيران

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها تداعيات مقتل سليماني على الداخل الأمريكي, وفي هذا السياق قالت صحيفة نيويورك تايمز: "أقرّ أعضاء مجلس النواب الأمريكي قراراً يهدف إلى الحدّ من قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شن حرب ضد إيران".

وأضافت "حظيَ القرار، وهو غير مُلزم، بدعم 224 من أعضاء المجلس، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ورفضه 194 عضواً, ويُنتظر أن يصوت عليه مجلس الشيوخ، الذي توجد به أغلبية من الحزب الجمهوري".

ويطالب القرار الرئيس بالحصول على موافقة الكونغرس قبل شن أي عمل عسكري ضد إيران، إلا في حالة وجود هجوم وشيك يهدد الولايات المتحدة.

وينص القرار، الذي مرّره مجلس النواب، على "وقف استخدام القوات المسلحة الأمريكية" ضد إيران دون الحصول على موافقة من الكونغرس.

وول ستريت جورنال: جنرال إيراني يرمي إلى طرد الولايات المتحدة من الشرق الأوسط

وبدورها قالت صحيفة وول ستريت جورنال: "صرح القائد الإيراني المسؤول عن هجوم يوم الخميس، أن الضربات الصاروخية الإيرانية على القواعد العراقية، التي تضم القوات الأمريكية، كانت المرحلة الأولى من عملية إقليمية كبرى، تهدف إلى طرد القوات الأمريكية من الشرق الأوسط".

الجنرال أمير علي حجي زاده، الذي يشرف على قيادة سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني ومعظم ترسانة الصواريخ الإيرانية، لم يهدد بإجراء عسكري إضافي ملموس, ولكنه قال: إن إيران لم تكن تنوي قتل أي شخص في هجوم الأربعاء، ولكن الهدف كان فقط إلحاق أضرار مادية".

الإندبندنت: الإسرائيليون لا يريدون أن يصبحوا بيادق أمريكا في الشرق الأوسط

صحيفة الإندبندنت قالت بدورها: " عانى الإسرائيليون كثيراً بسبب لعب دور الانتقال بين المخابئ، خوفاً من تبعات التصرفات الأمريكية مع العرب".

وأضاف "كلما خرجت أمريكا بقرار متعلق بالشرق الأوسط قام الإسرائيليون بإعداد أنفسهم لمواجهة المجهول.

وأنه بعد التصعيد الأمريكي الإيراني هذا الأسبوع، لم يكن مفاجئاً أن تهدد إيران بتدمير حيفا كجزء من ردها على الولايات المتحدة".

و أن إسرائيل معروفة بأنها أقرب حلفاء أمريكا في المنطقة، كما أن السياسات الأمريكية متوائمة معها إلى حد كبير، حتى أنه عندما تقوم مظاهرات ضد الولايات المتحدة في منطقة بالعالم، يتم إحراق العلمين الأمريكي والإسرائيلي معاً.

وبالنسبة لإسرائيل، فإنها يجب أن تخرج من ظل الولايات المتحدة إن كانت ترغب في تأكيد وجودها في المنطقة، وأن تتواصل مع جيرانها بشكل مباشر وصريح وبكل ثقة، ويجب أن توضح أنه كما أن بعض الإيرانيين لا يتفقون مع سياسات حكوماتهم، فإن بعض الإسرائيليين لا يؤيدون السياسات العسكرية والقومية التي ينتهجها قادتهم المنتخبون.

(م ش)