الكرملين: تركيا لم تفِ بالتزاماتها في إدلب

أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية: إن أنقرة لم تفِ بالتزاماتها بشأن اتفاق سوتشي حول إدلب.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: إن الإرهابيين في إدلب السورية يحصلون على "معدات عسكرية خطيرة جداً".

كما دعا بيسكوف إلى تجنب بناء سيناريوهات سلبية بخصوص تطور العلاقات الروسية – التركية، على خلفية توتر الأوضاع في إدلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع شن الطائرات الروسية اليوم غارات على محيط تجمع القوات التركية جنوب إدلب, فيما أرسل النظام تعزيزات عسكرية ضخمة إلى محاور جبل الزاوية, بالتزامن مع تعزيزات تركية مماثلة إلى المنطقة ذاتها.

وفشلت كل من روسيا وتركيا بالتوصل إلى تفاهمات بشأن التصعيد في إدلب، عبر ثلاث جولات من المحادثات، بالإضافة إلى اتصال هاتفي بين بوتين و أردوغان.

(ي ح)