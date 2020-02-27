الكرملين: بوتين لن يلتقي أردوغان في 5 آذار المقبل

ورداً على سؤال آخر عما إذا كان جدول بوتين يتضمن زيارة اسطنبول في 5 آذار، قال بيسكوف: "كلا، للرئيس بوتين خطط عمل مختلفة في ذلك اليوم".

وأضاف بيسكوف: "مع ذلك، تجري اتصالات عمل على مستوى الخبراء بين روسيا وتركيا، هدفها الأول بطبيعة الحال الاستمرار في بحث الأزمة حول إدلب".

وكان الرئيس التركي قد أعلن في وقت سابق، أنه من المرجح أن يجتمع مع بوتين في اسطنبول يوم 5 آذار المقبل لبحث الوضع في إدلب، مضيفاً أن اللقاء يمكن أن يكون في صيغة محادثات ثنائية ورباعية بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وكان الكرملين الروسي قد أكّد في وقتٍ سابق أنه لا اتفاق حول عقد القمة الرباعية في اسطنبول حيث لم توافق جميع الدول المزمع مشاركتها على عقد القمة.

وانتهى أمس اليوم الأول من المباحثات الجديدة بين روسيا وتركيا دون الوصول إلى تفاهمات بشأن الوضع في إدلب, وذلك بعد فشل جولاتٍ سابقة.

(م ش)