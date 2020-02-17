الكرملين يرد على واشنطن: لا قوات في ليبيا وسنستمر بدعم النظام السوري

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف : إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصدر أمراً بإرسال قوات روسية إلى ليبيا.

وأضاف بيسكوف رداً على سؤال صحفي اليوم الاثنين: "فلاديمير بوتين، القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، لم يرسل قوات إلى ليبيا، ولم يصدر أي أمر بهذا الصدد"، وأضاف: "لا قوات روسية في ليبيا".

و ردّاً على طلب التعليق على حديث "بي بي سي" في تقرير لها، بأن ضابطاً قد يكون قتل في ليبيا، وتمت مراسم دفنه في مقاطعة أورينبورغ وسط روسيا، قال بيسكوف إنه لا يعلم عن ذلك شيئاً.

وبخصوص الوضع في سوريا قال بيسكوف: "إن المستشارين الروس والقوات المسلحة الروسية يواصلون دعمهم للقوات المسلحة السورية في حربهم ضد الإرهاب, و نأسف على تكثيف أنشطة هؤلاء الإرهابيين في إدلب".

تصريحات الكرملين بشأن سوريا جاءت رداً على حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث كان المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، تعقيباً على الاتصال الهاتفي بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أوضح أن "الرئيس ترامب قال لنظيره التركي: إن الولايات المتحدة ترغب في أن تتوقف روسيا عن دعم الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد ( في إدلب".

(ي ح)