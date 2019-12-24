القيادةُ العامّة لقوى الأمن الداخلي تصدر بعض الإجراءَات الأمنيّة خلال أيّام عيد رأس الّسنة

وأصدرتِ القيادةُ العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ لشمال وشرق سوريا بياناً بهذا الخصوص جاء فيه:

"نتقدّم بأطيب التّهاني والتّبريكات لعموم أبناء شعبنا بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد، وحلول عيد رأس السّنة الميلاديّة، ونتمنّى مرور هذه الأعياد وسط أجواء يسودها الأمن و الأمان.

وعلى ذلك يرجى التّقيّد بالإجراءَات التّالية بخصوص احتفالات عيد الميلاد وعيد رأس السّنة الميلاديّة، وكلّ عام وأنتم بخير:

1- يُمنع دخول الشّاحنات والصّهاريج بكافّة أحجامها وأنواعها (المتوسّطة والكبيرة)، إلى المدن والبلدات من السّاعة السّادسة صباحاً من يوم السّبت الموافق بتاريخ 28/12/2019، و لغاية السّاعة السّادسة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق بتاريخ 1/1/2020.

2- يُمنع التّجوّل بالدّراجات النّاريّة بكافّة أنوعها حتّى العسكريّة منها، من السّاعة 6:00 صباحاً من يوم السّبت الموافق بتاريخ 28/12/2019، ولغاية السّاعة السّادسة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق بتاريخ 1/1/2020.

3- بخصوص المعابر يتمّ إيقاف جميع السّيّارات والمركبات من السّاعة السّادسة صباحاً من يوم السّبت الموافق بتاريخ 28/12/2019، ولغاية السّاعة السّادسة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق بتاريخ 1/1/2020.

4- خارج القوانين والأنظمة النّافذة يُمنع إطلاق الأعيرة النّارية من قبل المواطنين والقوّات العسكريّة والأمنيّة تحتَ طائلة المُحاسبة والمساءلة القانونيّة".

(ل)

ANHA