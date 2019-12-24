القيادةُ العامّة لقوى الأمن الداخلي تصدر بعض الإجراءَات الأمنيّة خلال أيّام عيد رأس الّسنة

بمناسبةِ حلول عيد الميلاد، وعيد رأس السّنة الميلاديّة، وبهدف حفظ الأمن والأمان في المنطقة خلال فترة الأعياد، أعلنت القيادة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ لشمال وشرق سوريّا بعض الإجراءَات الأمنيّة، داعية المواطنين والجهات المعنيّة الالتزام بها.
خبر 2019-12-24T17:27:00 مركز الأخبار

وأصدرتِ القيادةُ العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ لشمال وشرق سوريا بياناً بهذا الخصوص جاء فيه:

"نتقدّم بأطيب التّهاني والتّبريكات لعموم أبناء شعبنا بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد، وحلول عيد رأس السّنة الميلاديّة، ونتمنّى مرور هذه الأعياد وسط أجواء يسودها الأمن و الأمان.

وعلى ذلك يرجى التّقيّد بالإجراءَات التّالية بخصوص احتفالات عيد الميلاد وعيد رأس السّنة الميلاديّة، وكلّ عام وأنتم بخير:

1- يُمنع دخول الشّاحنات والصّهاريج بكافّة أحجامها وأنواعها (المتوسّطة والكبيرة)، إلى المدن والبلدات من السّاعة السّادسة صباحاً من يوم السّبت الموافق بتاريخ 28/12/2019، و لغاية السّاعة السّادسة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق بتاريخ 1/1/2020.

2- يُمنع التّجوّل بالدّراجات النّاريّة بكافّة أنوعها حتّى العسكريّة منها، من السّاعة 6:00 صباحاً من يوم السّبت الموافق بتاريخ 28/12/2019، ولغاية السّاعة السّادسة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق بتاريخ 1/1/2020.

3- بخصوص المعابر يتمّ إيقاف جميع السّيّارات والمركبات من السّاعة السّادسة صباحاً من يوم السّبت الموافق بتاريخ 28/12/2019، ولغاية السّاعة السّادسة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق بتاريخ 1/1/2020.

4- خارج القوانين والأنظمة النّافذة يُمنع إطلاق الأعيرة النّارية من قبل المواطنين والقوّات العسكريّة والأمنيّة تحتَ طائلة المُحاسبة والمساءلة القانونيّة".

(ل)

ANHA


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