القضاء على مرتزقين والاستيلاء على كمية من الاسلحة والذخائر في مارع

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم، بياناً كشفت فيه عن حصيلة عملية نوعية نفذتها في الأول من آذار الجاري، ضد مرتزقة جيش الاحتلال التركي بمحيط بلدة مارع في الريف الشمالي لمحافظة حلب.

وجاء في نص البيان:

"نفذت قواتنا، قوات تحرير عفرين، في 1آذار/مارس عملية نوعية ضد تحصينات مرتزقة الاحتلال التركي في محيط بلدة مارع، أدت إلى مقتل اثنين من المرتزقة والاستيلاء على كمية من الأسلحة والذخيرة.

الأسلحة والذخيرة هي كالتالي:

عدد 1M16 سلاح

+ مخزن عدد 1AK- 47 سلاح

منظار مع ملحقاته

جهاز طوبوغرافي عدد 1

جهاز كاميرا عدد 1

بطاقات شخصية ومَحافِظ

وعلماً أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابية مازالوا مستمرون بالقصف العشوائي الكثيف واليومي على قرى وبلدات شيراوا وشران ومقاطعة الشهباء."

قوات تحرير عفرين

3 آذار/ مارس 2020