القضاء على 6 من عناصر المرتزقة وإصابة جنديين تركيين في عمليات لقوات تحرير عفرين

أشارت قوات تحرير عفرين، إلى أن قواتهم نفذت سلسلة عمليات ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين وإعزاز، أسفرت عن القضاء على 6 من عناصر المرتزقة، بالإضافة إلى إصابة جنديين تركيين، منوّهة، بأن الاحتلال قصف مناطق عفرين بالصواريخ.
خبر 2020-01-19T09:56:00

وجاء في نص البيان:

"في منطقة عفرين وإعزاز وبتاريخ ١٧ و١٨ من كانون الثاني، قامت قواتنا بسلسلة عمليات نوعية ضد جيش الغزو التركي وفصائله الإرهابية، حيث كانت كالتالي:

قامت قواتنا في ١٧ كانون الثاني في منطقة إعزاز باستهداف قاعدة عسكرية تابعة لجيش الغزو التركي، كانت المحصلة  إصابة اثنين من جنود الاحتلال التركي.

في ساعات المساء من ١٧ كانون الثاني، وساعات الصباح من ١٨ الشهر الجاري، قامت قواتنا بعمليتين نوعيتين استهدفتا خط جبهة قرية برادة التابعة لناحية شيراوا، في محصلة العمليتين؛ قتل ٦ من مرتزقة فرقة الحمزات.

كما قام جيش الغزو التركي في ١٧ و١٨ من الشهر الحالي بقصف مناطق عفرين والشهباء بالصواريخ، ولا تزال طائرات الاستطلاع مستمرة بالتحليق."

(د ج)


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