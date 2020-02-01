القضاء على 3 من مرتزقة فيلق الشام بعفرين

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم بياناً كتابياً للإعلام والرأي العام بصدد عملية نفذتها قواتها ضد مرتزقة تركيا في عفرين.

وخلال البيان ذكرت القوات إن المرتزقة الذين تم القضاء عليهم هم من الذين يسمون فيلق الشام التابع للاحتلال التركي.

ونص البيان هو:

"بتاريخ 30 كانون الثاني المنصرم، نفذّت قواتنا عملية نوعية ضد مرتزقة ما يسمون فيلق الشام التابعين للاحتلال التركي ، وذلك ما بين قريتي ديروقلي وقزلباشا الواقعتين في ناحية شرا في عفرين.

وخلال العملية دمرت قواتنا عربة عسكرية للمرتزقة بعد استهدافها بشكل مباشر، أدت إلى مقتل 3 مرتزقة وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وفي اليوم نفسه قصف الاحتلال التركي قريتي مرعناز والمالكية بالمدفعية الثقيلة وسط تحليق مكثّف لطائرات الاستطلاع التركية".

(سـ)