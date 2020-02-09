القبض على تجّار للأسلحة وسارقي المنازل في الشّدّادي

وأصدرت قوى الأمن الدّاخليّ بياناً بهذا الخصوص قالت فيه:

"تمكّنت قوّاتنا عصر اليوم الأحد 9 فبراير / شباط الجاري من إلقاء القبض على أفراد شبكة يعملون على سرقة أملاك المواطنين.

بعد مجموعة من عمليّات البحث والتّحرّي الّتي قام بها أعضاء مكافحة الجريمة التّابعة لقوّاتنا في بلدة الشّدّادي، فقد أُلقِي القبض على تاجر للأسلحة بالجرم المشهود، حيثُ بيّن إداريّ في مكافحة الجريمة أنّه وأثناء التّحقيق معه اعترف بالجرم المنسوب إليه، كما واعترف على باقي أفراد المجموعة الّذين قاموا بسرقة أدوات كهربائيّة منزليّة من منازل المواطنين، وأثناء مداهمة منزل كلّ منهم تمّ ضبط كمّيّة من الأسلحة و الموادّ المسروقة.

وتمّ تحويلهم إلى لجنة الادّعاء والتّحقيق أصولاً، وذلك لاتّخاذ الاجراءات القانونيّة المناسبة بحقّهم.

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ANHA