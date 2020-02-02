القبض على تاجرَين للأسلحة في تلّ براك

وقال المركز الإعلاميّ لقوى الأمن الدّاخليّ في شمال وشرق سوريّا: إنّ قوّات مكافحة الجريمة المنظّمة في بلدة تلّ براك تمكّنت مساء اليوم الأحد 3 فبراير/شباط ، من إلقاء القبض على تاجرَين للأسلحة، وذلك في قرية أم الرّوس بريف البلدة.

وجاء ذلك بعد مجموعة من عمليّات الرّصد والتّحرّي الّتي قام بها أعضاء مكافحة الجريمة، ليتمكّنوا على إثر ذلك من القبض على شخصَين يتاجران بالأسلحة والذّخيرة، وذلك بعد نصب كمين محكم لهما على طريق البترول الواصل بين بلدتي تل براك وتل حميس، حيثُ كان بحوزتهم عدد من الأسلحة، وكمّيّات من الذّخائر.

وبحسب ما بيّنه إداريّ في مكافحة الجريمة في بلدة تل براك أنّه ومن خلال التّحقيقات الأوّلية مع المتّهمَين، فقد اعترفا بالجرم المنسوب إليهما، ليتمّ تحويلهما إلى لجنة الادّعاء والتّحقيق أصولاً، وذلك لاتّخاذ الاجراءات القانونيّة المناسبة بحقّهما.

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ANHA