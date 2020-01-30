القبض على 3 أخوة يتاجرون بالمواد المخدّرة

المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي أفاد لمراسل وكالتنا بأن أعضاء قوات مكافحة الجريمة المنظمة ألقت القبض يوم أمس، على 3 أخوة يتاجرون بالمواد المخدرة، وذلك في حي غويران بمدينة الحسكة.

الإداري في مكافحة الجريمة المنظمة أوضح أن أعضاء مكافحة الجريمة المنظمة قاموا بالبحث والتحري بناءً على المعلومات التي حصلوا عليها من مصادر خاصة، منوّهاً أنه بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إلقاء القبض على الأخوة .

وأوضح الإداري بأنه خلال عمليات التفيش في منزل الأخوة الثلاثة الكائن في حي غويران في مدينة الحسكة، تم ضبط تسعة أكياس صغيرة شفافة مليئة بمادة الحشيش وتزن (31)غ، بالإضافة لـ 24 حبة كابتيكول و 2 حبة سودافيد.

وقال الإداري في مكافحة الجريمة المنظمة بأنهم حولوا الأخوة الثلاثة إلى لجنة الادعاء والتحقيق أصولاً ،وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

(د ج)