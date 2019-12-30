واستقبلَ القائدُ العام لقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة اليوم عدداً من الكُتّاب الكرد في إطار المساعي الّتي أطلقتها قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة لوحدة الصّفّ الكرديّ.

وضمّ وفد الكُتّاب كلّاً من لقمان يوسف وشمس عنتر ونايف جبيرو عبد الصّمت محمود، إضافة إلى النّاشط المدنيّ سراج كلش، والصّحفيّ محمّد حسين.

وقدّمَ وفد الكُتّاب رسالة باسم المُثقّفين الكرد تضمّنت تأييدهم، ودعمهم للمبادرة الّتي أطلقتها القيادة العامّة لقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة في وقت سابق لتوحيد الخطاب الكرديّ.

ومن جانبه شكر القائد العام لقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة الوفد، وأطلعهم على الخطوات العمليّة الّتي تمّ اتّخاذها في أطار تلك المبادرة.

وأطلقت القيادة العامّة لقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة في وقت سابق مبادرة لتوحيد الصّفّ الكرديّ في روج آفا، فيما أبدت العديد من الأوساط السّياسيّة والاجتماعيّة والثّقافيّة دعمها وتأييدها للمبادرة.

(ك)

ANHA