القاء القبض على مروجي المخدرات وضبط كمية كبيرة من الحبوب المُخدّرة بحوزتهم

استطاعت مكافحة الجريمة المنظمة القبض على أحد كبار تجار الحبوب المخدرة بعد متابعته و رصده ضمن عملية أمنية.

وبحسب قوات الأسايش أنهم تمكنوا من القبض على شخص بمدينة الرقة مروجي الحبوب، وخلال التحقيق اعترف على أحد أكبر التجار على مستوى المدينة، والذي يقيم في بلدة المنصورة.

وأكدّ الإداري في مكافحة الجريمة أن الشخصين كان بحوزتهما 36 ألف حبّة من نوع كبتاغون كانت في شاحنة تستخدم لشحن الخضار إلى داخل المدينة، وتم تحويل ملفهم للقضاء حسب الأصول.

يذكر أن كمية الحبوب المصادَرة هي الأكبر عدداً، كون الشخصين من التُجار لهذين النوعين من الحبوب.

ANHA