الـ 8 من آذار أصبح شعلة لدور المرأة في المسار الديمقراطي والسياسي

ويصادف الثامن من آذار/ مارس من كل عام، يوم المرأة العالمي.

تزامناً مع حلول المناسبة، أجرت مراسلة وكالتنا لقاءً مع رئيس فرع حزب سوريا المستقبل والرئيس المشترك للجنة الثقافة والفن، اللذين باركا المناسبة على جميع النساء، وخصوصاً السوريات.

رئيس فرع حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان قال في بداية حديثه: "هذا اليوم يوم مقدس لكل الإنسانية، و نؤكد على أن لا يكون هناك يوم واحد فقط تُعبر فيه المرأة عن حقوقها وواجباتها، بل يجب أن تكون كل أيام السنة للمرأة التي أصبحت شعلة من خلال ممارستها الحقيقية للمسار الديمقراطي والسياسي في الأحزاب أو أي عمل آخر تقوم به".

ولفت القفطان إلى الدستور السوري الذي ينص على ألا يكون هناك دور للمرأة في رئاسة الجمهورية أو أي حزب آخر، وقال:" نحن نقول إن أي مواطن سوري يحق له الترشح إلى رئاسة جمهورية الجديدة رجلاً كان أم امرأة، ومن خلال ذلك نستطيع أن ندعم النصف الآخر، لذلك يجب أن لا يُهمل دور المرأة في المجتمعات غير المتطورة.

وأشار القفطان في حديثه:" نحن نريد ثنائية حقيقية كما الليل والنهار كما الطويل والقصير كذلك الرجل والمرأة يجب أن تكون هذه الثنائية بشكل متوافق حتى يرتقي هذا المجتمع ويطير إلى الأماكن العالية والرقي والتطور".

ووجه القفطان رسالة للمرأة السورية بمناسبة يوم الثامن من آذار قائلاً:" يجب أن تعرف المرأة كيف تكون الحقوق، وكيف تكون الواجبات من خلال نضالها، لا أن يُميّز الرجل على المرأة، وبقدر ما تكون المرأة عاملة ونشطة بقدر ما يكون لها دور إيجابي".

بدروه أشار الرئيس المشترك للجنة الثقافة والفن في مدينة الرقة فراس رمضان إلى أن الثامن من آذار يوم تجتمع فيه حقوق المرأة لإبراز هويتها كامرأة في مختلف المجالات، وخاصة أن كل الأيام حافلة وشاهدة على بطولات وتاريخ المرأة.

وأوضح فراس رمضان" لقد تحملت المرأة كافة الممارسات والاضطهاد أيام المرتزقة وسوف يترجم التاريخ نضالها ويشهد على مقاومتها وبطولاتها".

وقال فراس رمضان في ختام حديثه إن المرأة بدأت بعملها من نظام الرئاسة المشتركة في المؤسسات، وتحدت كافة العواقب والصعوبات، وصولاً إلى حملها السلاح في ساحات القتال، وأخذت دورها بشكل صحيح، ومن هنا نُهنئ الثامن من آذار على جميع النساء".

(س و)

ANHA