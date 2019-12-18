العملية التعليمة في مخيم واشوكاني تبدأ الأسبوع القادم

نتيجة الهجوم التركي على مناطق شمال وشرق سوريا والذي لا يزال مستمراً من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، حُرم أكثر من 68 ألف طالب/ـة من حقهم في التعلم.

ولجأ هؤلاء الطلبة مع عوائلهم إلى المدن التي تحميها قوات سوريا الديمقراطية، فيما قطن غالبيتهم في مراكز الإيواء التي افتتحتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى مخيم واشوكاني الواقع 12 كم غرب مركز مدينة الحسكة في بلدة التوينة.

وكانت وكالتنا، وكالة أنباء هاوار نشرت في وقت سابق تقريراً حول رغبة الأطفال داخل مخيم واشوكاني في استكمال تعليمهم، وطالبوا الجهات المعنية بافتتاح المدارس لهم داخل المخيم.

وفي هذا السياق افتتحت مديرية التربية والتعليم في مقاطعة الحسكة، مدرسة في مخيم واشو كاني للنازحين من سري كانيه وقراها الذين نزحوا نتيجة العدوان التركي.

الإداري في لجنة التعليم داخل مخيم واشوكاني محمد حاجو، قال بأن افتتاح المدارس يخدم العملية التعليمية لطلبة سري كانيه وقراها، كما أن نسبة الأطفال في المخيم أكثر من 35%، ومنهم 1100 طفل ضمن المراحل العمرية المدرسية.

ولفت حاجو "الهدف من افتتاح المدارس هو لضمان عدم ابتعاد الطلبة من التعليم الذي حرموا منه نتيجة الهجوم التركي على المنطقة".

وخصصت مديرية التربية والتعليم في مقاطعة الحسكة 50 معلم/ـة لتدريس الطلبة في المخيم، حيث سيتم افتتاح مدرسة ابتدائية في المخيم وتتألف من 11 خيمة.

وبيّن حاجو، أن الإجراءات والتحضيرية جارية على قدم وساق من أجل افتتاح المدرسة خلال الأسبوع القادم.

وأضاف "المدرسة تتكون من 11 خيمة، في الوقت الحالي المدرسة مُكوّنة من الخيم، وستتضمن المرحلة التعليمية لطلبة المرحلة الابتدائية فقط، ومع الأيام القادمة ستتضمن المرحلتين الإعدادية والثانوية".

وفي نهاية حديثه قال حاجو، إن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تقوم بتجهيز بيوت مسبقة الصنع "كرفانات" لإنشاء المدارس في المخيم.

(هـ ن)

ANHA