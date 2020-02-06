العمل على إنشاء مخيم لنازحي إدلب الذين وصل عددهم إلى أكثر من 220 عائلة

على امتداد مساحة 10 هكتارات من الأراضي، تعمل الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها على إنشاء مخيم لإيواء النازحين الوافدين من منطقة إدلب هرباً من المعارك الدائرة.

وتخطط الإدارة لنصب 300 خيمة في المخيم الذي يقع في قرية جديدة الحمر جنوب غربي مدينة منبج 26 كيلو متر، كمرحلة أولى.

يأتي هذا في وقتٍ عبرت أكثر من 220 عائلة نازحة من إدلب من معبر عون الدادات شمال مدينة منبج إلى مناطق الإدارة الذاتية بحثاً عن الأمن والاستقرار الذي انعدم في مناطقها والتي أصبحت ساحة اقتتال بين النظام السوري والمجموعات المرتزقة التابعة لتركيا.

ويقول الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة المدنية الديمقراطي في منبج محمد خير شيخو إن توافد الكثير من العائلات من إدلب إلى منبج بحثاً عن الأمن والأمان اللذين يتوفران في المنطقة، دفع إدارة منبج وبتوجيه من الإدارة الذاتية العامة إلى إنشاء مخيم في قرية جديدة الحمر لإيواء الوافدين الجدد.

وأوضح محمد خير شيخو أن عدداً من العائلات النازحة التي دخلت منبج تقطن في المخيم الشرقي للنازحين، وإلى أن يتم تجهيز المخيم الجديد سيتم نقلهم إلى هناك خلال فترة أقصاها 10 أيام.

وأكد شيخو أن أبواب الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج مفتوحة لجميع الأهالي والعائلات النازحة من إدلب، وأبدى استعداد الإدارة لتقديم كل ما يلزم للنازحين.

وفي إطار تقديم المساعدات للنازحين طالب رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين لشمال وشرق سوريا شيخموس أحمد المنظمات الدولية المعنية بالشؤون الإنسانية تقديم المساعدة للنازحين والتنسيق معهم في هذا المجال.

فيما نوّه أن عدد النازحين في تزايد نتيجة استمرار التوافد من معبر عون الدادات.

(ج)

ANHA