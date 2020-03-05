العشرات من أهالي مقاطعة كوباني يقدمون واجب العزاء لذوي شهيدين

وتوافد العشرات من أهالي كوباني إلى خيمة العزاء التي نصبها مجلس عوائل الشهداء في مزار الشهيدة دجلة، وذلك لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيدين "مصطفى رمي الاسم الحركي غمكين كوباني وأدهم فتحي الاسم الحركي دلبرين كوباني"، اللذان كانا ضمن وحدات مكافحة الإرهاب، واستشهدا في دير الزور يوم الـ28 من شباط/فبراير المنصرم.

وفي بداية المراسم، وقف الحضور دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء، وبعدها ألقى العضو في مديرية الأوقاف ملا خليل كلمة قال فيها إن "الشهداء لا يموتون بل باقون ويتمنون العودة للحياة ليستشهدوا مرة أخرى"، مستخلصاً ذلك من الآية القرآنية "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون" .

كما أكد عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي أحمد خوجة في كلمة ألقاها أن "العدو مهما حاربنا لن ينال منا طالما هناك أشخاص يضحون بحياتهم من أجل وطنهم، نحن نفتخر بهم، وهم باقون في قلوبنا ولن تذهب دماؤهم سدى".

وكان الشهيدان مصطفى وأدهم قد شُيعا يوم الأحد المنصرم خلال مراسم إلى مثواهما الأخير في مزار الشهيدة دجلة.

(ج)

ANHA