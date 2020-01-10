العراق يطلب من الولايات المتحدة إرسال مندوبين لتطبيق سحب قواته من البلاد

قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء "المستقيل" عادل عبد المهدي، الجمعة، في بيان له: "إن الأخير تلقّى، مساء أمس الخميس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تناول التطورات الأخيرة ورغبة مختلف الأطراف بمنع التصعيد، والذهاب الى حرب مفتوحة".

وأكد عبد المهدي أن العراق رفض ويرفض كافة العمليات التي تنتهك سيادته، بما في ذلك العملية الأخيرة التي استهدفت عين الأسد و أربيل، مشيراً الى أن العراق يبذل جهوداً حثيثة، ويتصل بكافة الأطراف لمنع تحوله الى ساحة حرب.

كما طلب عبد المهدي، وفق البيان، من وزير الخارجية الأمريكي إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات من العراق.

وأضاف: "إن العراق حريص على إبقاء أحسن العلاقات بجيرانه، وأصدقائه في المجتمع الدولي وعلى حماية المصالح الأجنبية وكل الموجودين على الأراضي العراقية وأن أولوياته تنحصر بمحاربة الإرهاب، وداعش، والعنف من جهة، وإعمار العراق وتحقيق النمو الاقتصادي وحماية سيادة البلد، واستقلاله، والوحدة الوطنية، وتحقيق الأمن، والاستقرار للعراق، والمنطقة، من جهة أخرى".

كما أشار عبد المهدي، لوزير الخارجية الأمريكي إلى أن هناك قوات أمريكية تدخل العراق، ومُسيّرات أمريكية تحلّق في سمائه بدون إذن من الحكومة العراقية، وأن هذا مخالف للاتفاقات النافذة، ووعد الوزير الأمريكي بمتابعة الأمر وأكد احترام بلاده لسيادة العراق.

ونقلت وسائل إعلامية في وقت سابق أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أجرى مساء أمس، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقرر البرلمان العراقي مطلع الشهر الحالي إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع التحالف الدولي ضد داعش، على الرغم من غياب الكتل السنية والكردية، وصوّت على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، وعدم استعمال الأراضي العراقية، أو المجال الجوي لأي سبب كان, وذلك على خلفية التصعيد بين واشنطن وطهران، ومقتل سليماني.

(ي ح)