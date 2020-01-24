العراق... تظاهرات تطالب بخروج القوات الأجنبية

وأغلقت السلطات الأمنية جسري الجادرية والطابقين وسط بغداد، لتأمين سلامة المتظاهرين.

وشهدت ساحات اعتصام المتظاهرين المطالبين بالقضاء على الفساد، مواجهات بين المحتجين ومسلحين مجهولين في كل من بغداد، والبصرة، وكربلاء.

وكانت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد قد علّقت ملصقاً تحذيرياً على جدار إسمنتي يقع أمام مجمعها المحصن بشدة، تحسباً لتظاهرة مليونية مناهضة لوجود واشنطن في العراق، وجاء في التحذير: "لا تتجاوز هذه النقطة، سنتخذ بحقك إجراءات رادعة في حال محاولتك التجاوز"، وذلك في محاولة تجنّب سيناريو اقتحام حرمِها في آخر يومٍ من ديسمبر الماضي.

وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، دعا إلى ما وصفه بـ"مظاهرة مليونية سلمية" للمطالبة بإنهاء وجود القوات الأمريكية في البلاد، في الوقت الذي أعلنت فصائل من الحشد الشعبي الموالية لإيران نيتها المشاركة في المسيرة المليونية.

وباتت مسألة وجود القوات الأمريكية مطروحة على أجندة السياسيين في العراق، إذ طالب بعضهم بخروجها، وأقر البرلمان قراراً يدعو إلى انسحاب القوات الأجنبية من العراق، ولقي القرار دعماً من رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي.

هذا ويتمركز أكثر من 5 آلاف جندي أمريكي في عدد من القواعد العسكرية في العراق، وهم جزء من التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تأسس عام 2014 لمواجهة التنظيم الإرهابي.

(آ س)