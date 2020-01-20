العراق.. احتجاجاتٌ واسعة وقطعٌ للطرق

أفادت السومرية نيوز العراقية بأنه تم قطع الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد ومحافظات الجنوب.

ونقلت السومرية عن مصدر أمني قوله : "إن متظاهرين أقدموا صباح اليوم، على قطع الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد ومحافظات الجنوب، أمام حركة السير".

وأضاف أنه "تمّ السماح للحالات الطارئة والعجلات التي تحمل مواد غذائية بالمرور".

وفي كربلاء قام متظاهرون صباح اليوم، بقطع جسر الضريبة وسريع حي رمضان وسط المدينة، أمام حركة سير العجلات".

وفي كربلاء، استخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي، والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط جرحى، فيما شُنّت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين وسط المحافظة.

وقام محتجون بإغلاق البوابة الرئيسية لمطار النجف الدولي بحرق الإطارات، فيما قامت مجموعات بإغلاق أبواب الدوائر الحكومية في المحافظة، وذلك في مسعى لمنع ذهاب الموظفين إلى دوائرهم.

ودعا الحراك الشعبي في العراق إلى التصعيد في الـ20 من كانون الثاني الجاري، والذي يتزامن مع انقضاء المُهل الممنوحة للسلطات بتحقيق مطالب المواطنين، لا سيما في المحافظات الجنوبية.

(ي ح)