العادات والتقاليد والجهل الفكري أهم أسباب زواج القاصرات

نظمت رابطة المرأة المثقفة بالتنسيق مع مركز آمار للاستشارات النفسية التابعة لهيئة المرأة في إقليم الجزيرة محاضرة عن زواج القاصرات، في مركز الرابطة في مدينة قامشلو شمال شرق سوريا.

وشارك في المحاضرة نساء منظمات المجتمع المدني، المثقفات والمعلمات، وعضوات مؤتمر ستار.

المحاضرة أُلقيت من قبل عضوتي مركز آمارة للاستشارات النفسية زينة العلي وخلات اسماعيل، حيث شرحتا أسباب زواج الفتاة وهي قاصر، موضحتين أن ذلك بسبب الفقر، والعادات والتقاليد، والجهل الفكري، ووسائل التواصل الاجتماعي التي تُستخدم في بعض الأحيان بصورة خاطئة.

ونوّهتا بأن تزويج الفتاة في سن مبكرة له آثار سلبية، من نفسية واجتماعية، وفشل في تأسيس أسرة متكاملة، وعدم تأقلم أحد الطرفين مع الآخر.

تفاعلت الحاضرات مع الموضوع، حيث ذُكرت خلال المحاضرة أمثلة واقعية من الواقع والمجتمع.

(س ع)

ANHA