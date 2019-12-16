الطّيران الحربيّ للاحتلال التّركيّ يحوم فوقَ عين عيسى

يحومُ الطّيران الحربيّ للاحتلال التّركيّ في سماء منطقة عين عيسى.
خبر 2019-12-16T17:52:00 مركز الأخبار

أفاد مراسلونا من المنطقة بأنّ الطّيران الحربيّ للاحتلال التّركيّ يحوم مساء اليوم الاثنين في سماء منطقة عين عيسى.

(ل)

ANHA


إقرأ أيضاً