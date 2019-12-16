الطّيران الحربيّ للاحتلال التّركيّ يحوم فوقَ عين عيسى يحومُ الطّيران الحربيّ للاحتلال التّركيّ في سماء منطقة عين عيسى. خبر 16 كانون الأول 2019, الأثنين - 17:52 2019-12-16T17:52:00 مركز الأخبار أفاد مراسلونا من المنطقة بأنّ الطّيران الحربيّ للاحتلال التّركيّ يحوم مساء اليوم الاثنين في سماء منطقة عين عيسى. (ل) ANHA إقرأ أيضاً أمام أعين الروس والنظام السوري يتم سرقة صوامع الشركراك في وضح النهار وأمام أعين القوات الروسي... بالفيديو.. جانب من قصف الاحتلال التركي ومرتزقته على ريف عين عيسى يستمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في قصف مناطق شم... برميل المازوت بـ 55 ألف ل.س والمواد الغذائية في تناقص بكري سبي المحلتة تشهد مدينة كري سبي/تل أبيض بعد احتلال تركيا لها أوض... الموقع القديم