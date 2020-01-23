الطيران الروسي يقصف ريف حلب الغربي والمرتزقة ترد

وقال مراسلنا في حلب، إن قصف الطيران الروسي طال محيط مناطق الليرمون، والراشدين، وكفر حمرة.

كما وشنّت الطائرات الروسية غارات على كل من بلدات خان العسل، ومحيط الأتارب، وكفرناها، والمنصورة، وكفرداعل، ومحيط بشنطرة، وخلصة، ومنطقة الصحافيين، وخان طومال، والحميرة بريف حلب الغربي والجنوبي, ولا يزال القصف مستمراً منذ ساعات الصباح دون ورود أنباء عن إصابات، وخسائر بشرية حتى إعداد هذا الخبر.

وردت مرتزقة الاحتلال التركي بقصف مدفعي على المناطق الآهلة بالسكان على محور جمعية الزهراء، وحي حلب الجديدة غربي مدينة حلب.

هذا وشنّت مرتزقة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) هجوماً على مناطق (التح – أبو حريف- السمكة) في ريف إدلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري, واستخدم المرتزقة في هجومهم الأسلحة الثقيلة، والعربات المفخخة من أجل اختراق بعض نقاط تمركز قوات النظام التي أعادت انتشارها، في حين تمكنت قوات النظام من صد الهجوم ومنعت تقدم المرتزقة.

(م)

ANHA