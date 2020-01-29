الطفلة سارة خضعت لخمس عمليات ومازالت تتلقى العلاج

استهدف جيش الاحتلال التركي في الـ 10 من تشرين الأول 2019، أحياء الزيتونية، والغربية، والبشيرية وقدوربك في مدينة قامشلو بوابلٍ من القذائف الصاروخية.

واستشهد على إثرها مسنّة وطفل في العاشرة من عمره، وأُصيب عدد آخر بجروح من بينهم الطفلة سارة ذات الـ 7 أعوام، التي بُترت ساقها اليمنى من فوق الركبة، بالإضافة لحدوث كسور في الساق اليسرى، وهي شقيقة الطفل الشهيد محمد يوسف الذي استشهد في اليوم نفسه.

ونتيجة تدهور الحالة الصحية والنفسية للطفلة سارة تم نقلها من قبل الهلال الأحمر الكردي في 26 تشرين الأول 2019 مع والديها إلى باشور كردستان لتلقي العلاج هناك.

وباشرت الطفلة سارة بتلقي العلاج في مشفى فاروق في مدينة السليمانية في باشور كردستان، وفي اتصال مع والدة سارة، ناريمان عادل، أوضحت بأن سارة خضعت لخمس عمليات جراحية لساقها خلال الأشهر الماضية، وتتحسن حالتها الصحية بشكل ملحوظ.

ونوهت ناريمان بأن سارة تخضع الآن للمعالجة الفيزيائية، وقالت: "بحسب الأطباء سيتم وضع طرف صناعي لها بعد الانتهاء من مرحلة المعالجة الفيزيائية".

وكانت حالة الطفلة سارة ذات الـ7 أعوام قد تدهورت بعد إصابتها، ولم تنطق بحرف لمدة ستة أيام نتيجة الصدمة، وفي اليوم السابع نطقت، وقالت لوالدتها: “أين قدمي؟، متى سأمشي؟، لماذا تستطيعون السير وأنا لا أستطيع؟ أين محمد".

(أ ب)

ANHA