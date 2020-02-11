الصحف العربية: تصعيد بين أنقرة ودمشق وحالة تفتت في حزب العدالة والتنمية

تطرقت الصحف العربية اليوم إلى الأحداث التي تشهدها مدينة إدلب وسط استهداف قوات النظام للاحتلال التركي والأحداث التي تشهدها العراق مع خروج المتظاهرين مرة أخرى إلى شوارع الناصرية وتهديدات الصدر بإسقاط علاوي.

الإمارات اليوم: مقتل 5 جنود أتراك بقصف سوري في إدلب

وفي الشأن السوري قالت صحيفة الإمارات اليوم:" قُتل خمسة جنود أتراك في قصف مدفعي شنته قوات الجيش السوري في شمال غرب سورية، وقالت وزارة الدفاع التركية، أمس، إنه قُتل أكثر من 100 جندي في الجيش السوري من خلال ضرب 115 مواقعاً للقوات السورية، رداً على مقتل خمسة من جنودها، في تصعيد مستمر بين الطرفين منذ أسبوع، في وقت تواصل دمشق بدعم روسي هجومها على المنطقة، والذي دفع بنحو 700 ألف شخص للنزوح من محافظتي إدلب وحلب.

ويُخشى أن يؤدي التصعيد بين أنقرة ودمشق إلى تدهور أكبر للوضع المضطرب في إدلب، حيث بدأت قوات الجيش السوري بدعم روسي في ديسمبر هجوماً واسعاً في مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً، وتؤوي ثلاثة ملايين شخص، أصبح نصفهم من النازحين.

وأفادت شبكة «إن تي في» التركية، أمس، نقلاً عن وزارة الدفاع بمقتل خمسة جنود أتراك وإصابة خمسة آخرين في قصف مدفعي استهدف مواقعهم في محافظة إدلب، مشيرة إلى أن القوات التركية ردت على مصادر النيران.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات الجيش السوري استهدفت القوات التركية المتمركزة في مطار تفتناز العسكري في ريف إدلب الشرقي".

العرب: أردوغان يفشل في وقف تفتت حزب العدالة والتنمية

أما صحيفة العرب فكشفت خلال تقرير نشرته اليوم عن تفتت حزب العدالة والتنمية وقالت: "كشفت المحكمة العليا في تركيا في أحدث بيانات لها عن انخفاض أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم بأكثر من 15 ألف عضو خلال 50 يوماً فقط.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “برغون” المعارضة مساء الأحد، فقد نشر الادعاء العام للمحكمة العليا بيانات حول أعداد أعضاء الأحزاب السياسية في البلاد.

ووفق البيانات المنشورة، واصل الحزب الحاكم، بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خسارته لأعضائه المسجلين لديه، بفقدانه 15 ألفا و692 عضواً خلال 50 يوماً فقط.

وتُشير مصادر إلى أن أردوغان يقف عاجزاً عن إيقاف تفكك حزبه، ويعتبر المغادرون أن السلطات التركية التي هي اليوم بيد الحزب الإسلامي تتخذ خيارات خاطئة في ملفات داخلية عديدة على غرار حقوق الإنسان وكذلك أسباب خارجية مثل التوغل العسكري التركي في سوريا وفي غيرها.

وأشارت صحيفة برغون إلى أن الأرقام التي نشرتها المحكمة العليا تؤكد صحة استطلاعات الرأي التي صدرت مؤخراً، وتشير هذه الاستطلاعات إلى تراجع شعبية الحزب الحاكم بشكل غير مسبوق في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية متردية أودت بالبلاد في نفق مظلم ليس له نهاية.

وبحسب البيانات الجديدة، تراجع عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية من 10 ملايين و211 ألفاً و596 عضواً في 14 ديسمبر الماضي، إلى 10 ملايين و195 ألفاً و904 عضو، ما يعني انخفاض أعدادهم بمقدار 15 ألفاً و692 عضواً خلال 50 يوما.

ومقابل تراجع أعضاء العدالة والتنمية، زاد عدد أعضاء أحزاب المعارضة، حيث زاد حزب “الخير” بمقدار 42 ألفاً و533 عضواً، والشعب الجمهوري بمقدار 4 آلاف و230 عضواً، والشعوب الديمقراطي الكردي بمقدار 412 عضواً.

الشرق الأوسط: الناصرية تشتعل مجدداً وأمريكا تحذر رعاياها

وفي الشأن العراقي "اشتعلت الأوضاع في مدينة الناصرية جنوب العراق أمس مجدداً، ووقعت مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية أسفرت عن مقتل متظاهر وإصابة 3 آخرين، استناداً إلى جماعات الحراك هناك.

وقطع المتظاهرون في ساعة مبكرة أمس، 3 جسور حيوية، هي: «النصر» و«الحضارات» و«الزيتون»، تربط شطري المدينة التي يقطعها نهر الفرات، كذلك عمدوا إلى إغلاق تقاطع «البهو» القريب من ساحة الحبوبي بالإطارات المحترقة، وحاولوا منع طلبة الجامعات من الالتحاق بمقاعد الدراسة.

إلى ذلك، قال محمد صالح العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في تغريدة على «تويتر» أمس: «إن المجرمين في مكافحة الدوام قد تمادوا في عصيان أوامر المرجعية والقادة، وعليه لا بد من (مكافحة الإجرام) بل (مكافحة الحشرات) لكن دون تدخل (التيار الصدري) وكل ملحقاته على الإطلاق».

من جهة أخرى، أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، أمس، تنبيهاً لرعاياها بشأن المظاهرات التي قد تنطلق في بغداد والنجف خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ودعا بيان للسفارة المواطنين الأمريكيين إلى عدم السفر إلى العراق، وتجنب مناطق المظاهرات، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية.

إلى ذلك، أفادت تقارير بأن انفجاراً استهدف أمس رتلاً للقوات الأمريكية قرب اليوسفية جنوب بغداد، ولم ترد معلومات عما إذا أوقع الانفجار خسائر بشرية أو مادية".

البيان: الصدر يهدد بإسقاط علاوي إذا وزّر حزبيين

وفي السياق العراقي تطرقت صحيفة البيان "بعد موجة العنف التي مارستها القبعات الزرقاء بحق المتظاهرين، ومحاولة إجبارهم على القبول بقرار تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة، خرج الصدريون بتهديدات عنيفة، طالت رئيس الحكومة المكلف، في استعراض للقوة، حيث هدد التيار الصدري بـ «إسقاط» علاوي خلال ثلاثة أيام، في حال أقدم على توزير أشخاص ينتمون لجهات حزبية، خصوصاً من الفصائل المسلّحة.

ومن المفترض أن يقدّم علاوي، الذي سمّي رئيساً للوزراء، بعد توافق صعب، توصّلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان، قبل الثاني من مارس المقبل للتصويت عليها، بحسب الدستور.

وقال كاظم العيساوي، المستشار الأمني للصدر، في لقاء مع إعلاميين: «إذا سمع الصدر أن علاوي أعطى لجهة غير مخولة وزارة، فسيقلب عليه العراق جحيماً، ويسقطه في ثلاثة أيام»، كما شدَّد على أن التيار الصدري لن يكون جزءاً من الحكومة العتيدة، بأي شكل من الأشكال".

بوابة الاهرام: القمة الإفريقية تشكر السيسي وتدرس اقتراحه عقد قمة بمصر لإنشاء قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب

وفي شأن الاجتماعات التي تعقدها مصر بصدد مكافحة الإرهاب قالت صحيفة بوابة الأهرام: " شكرت القمة الإفريقية ٣٣ في بيانها الختامي صباح فجر اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهوده وقيادته الحكيمة طوال السنة الماضية في رئاسة منظمة الاتحاد الإفريقي، وأحيطت علماً بمقترحه لاستضافة مصر لقمة إفريقية تخصص لبحث إنشاء قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب في وقت لاحق.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن في كلمته الافتتاحية في القمة الإفريقية ٣٣ بأديس أبابا، مقترح استضافة مصر لقمة إفريقية تخصص لبحث إنشاء قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب، وذلك من واقع مسؤوليات مصر تجاه القارة وإيماناً منها بأهمية ذلك المقترح لتحقيق السلم والأمن في القارة الإفريقية.

ودعا السيسي الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي للتشاور المستفيض حول كل الأبعاد التنظيمية والموضوعية لتلك القمة، وهذه القمة المقترحة بمعرفة مجلس السلم والأمن الإفريقي واللجنة الفنية للدفاع، على أن يعرض الأمر على هيئة مكتب القمة في أقرب وقت".

(آ س)