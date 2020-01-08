الصحف العالمية.. بومبيو دفع ترامب لقتل سليماني، ما أثار خلاف مع البنتاغون

تطرقت الصحف العالمية إلى قرار واشنطن قتل قاسم سليماني وتداعياته على الشرق الأوسط، والداخل الأمريكي.

نيويورك تايمز: بومبيو يقلب الشرق الأوسط رأساً على عقب

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها تداعيات مقتل قاسم سليماني, وفي هذا السياق قالت صحيفة نيويورك تايمز "في الأسبوع الماضي ، كان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، الأعلى صوتاً في الإدارة الامريكية الذي دفع الرئيس ترامب لقتل أهم جنرال في إيران، ولكنه عاد هذا الأسبوع إلى دوره كأكبر دبلوماسي في البلاد، في محاولة لاحتواء الأزمة الدولية التي أحدثتها مقتل الجنرال".

وأضافت "صحيح أن بومبيو لم يتراجع، وقال للصحفيين في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء, لقد شاهدتم، بطريقة أكثر تكتيكاً، ردّ الرئيس في الأيام القليلة الماضية، عندما اتخذ الإيرانيون قراراً سيئًا بقتل أمريكي، في إشارة إلى هجوم صاروخي قاتل في العراق يوم 27 كانون الأول، من قبل ميليشيا تدعمها إيران".

وبحسب الصحيفة "لقد أكدت الضربة ضد الجنرال الإيراني موقف بومبيو، باعتباره ثاني أقوى مسؤول في إدارة ترامب، وأن بومبيو هو من الصقور الممتلئين بالشجاعة والطموح "

ولكن بصفته الرجل الذي كان له الدور الرئيسي في إقناع ترامب بقتل سليماني، والذي دفع ترامب للانسحاب من الصفقة النووية الإيرانية التاريخية في عام 2018، فهذا يعني إنه يتجاوز دوره كدبلوماسي ويجعل من مهمته أكثر صعوبة".

فايننشال تايمز: تداعيات إيران تكشف الخلافات بين ترامب والبنتاغون

وبدورها قالت صحيفة فايننشال تايمز "إن تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تبعات الضربة التي شنها لاستهداف الجنرال الإيراني قاسم سليماني، أحدثت شقاقاً وتوتراً مع مسؤولي وزارة الدفاع الذين يتعاملون مع المخاوف من طرد القوات الأمريكية من العراق، والتهديد بقصف المواقع الأثرية في إيران".

واتضح التوتر والقلق داخل وزارة البنتاغون، يوم الاثنين عندما ناقض وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، دعوة ترامب للهجوم على المواقع الثقافية في إيران، رداً على أي إجراء انتقامي تتخذه طهران رداً على مقتل سليماني.

وقال إسبر إن الولايات المتحدة ستلتزم بقوانين الصراع المسلح التي تحظر الهجوم على مثل هذه المواقع ذات الأهمية الحضارية.

و أن الجنرال مارك مايلي، رئيس أركان الجيش الأمريكي، اضطر أيضاً للاعتراف بأن مسودة خطاب كتبها قائد عسكري أمريكي كبير في العراق، تمهيداً للانسحاب من العراق، تم نشرها بصورة خاطئة، فيما يعد إشارة على استعدادات متعجلة رداً على تصعيد ترامب المفاجئ للتوتر في الشرق الأوسط.

وقال مايكل روبن، الأستاذ في معهد الدراسات الأمريكية للأعمال "ما نراه هو قدر كبير من الإحباط والتوتر، لأن ترامب لا يلتزم بالقواعد والإجراءات".

وأضاف روبن "لدينا منفعة استراتيجية محتملة من مقتل سليماني ولكن الخلاف السياسي الناجم عن مقتله، يهدد بالقضاء على هذه المنفعة المحتملة".

و إن التوتر بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع يتزايد، وذلك وفقاً لأربعة مسؤولين سابقين على اتصال مع القيادة العليا في وزارة الدفاع, بل أن البعض فوجئوا بالهجوم الذي استهدف سليماني في المقام الأول.

و إن تهديد ترامب بالهجوم على مواقع ثقافية في إيران أثار قلق البنتاغون، لأنه ينذر بخرق القواعد الدولية للصراع المسلح، التي تعهدت الولايات المتحدة بالالتزام بها, كما أن بعض مسؤولي البنتاغون يرون أنه لم يتم التفكير بتروي في الهجوم الذي تم شنه على سليماني.

(م ش)