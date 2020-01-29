الشدادي تستذكر 47 شهيداً والمتحدثون يدعون للتكاتف للوقوف في وجه الاحتلال

نظمت مؤسسة عوائل الشهداء في الشدادي مراسم استذكار لشهداء شهر كانون الثاني، حضره أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

والشهداء الـ 47 استشهدوا خلال شهر كانون الثاني من الأعوام الثلاثة المنصرمة في المعارك ضد مرتزقة داعش .

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، تلاها قراءة أسماء الشهداء الذين تم استذكارهم من قبل عضوة مؤسسة عوائل الشهداء زهرة الأحمد.

الرئيس المشترك لمؤسسة عوائل الشهداء ناجي نجوم، ألقى كلمة عزّا من خلالها عوائل الشهداء، وأثنى على الشهادة والشهيد، واعتبرهم مصدر الأمان الذي يعيشونه اليوم.

وأوضح نجوم أن عام 2019 كان عام "المقاومة والصمود"، لما بذله أبناء شمال وشرق سوريا فيه من تضحيات لصد الهجوم الأخير من قبل المحتل التركي على مناطق كري سبي/تل أبيض وسري كانيه, والذي استخدم فيه كافة أنواع الأسلحة حتى المحرمة دولياً بغية تحقيق أهدافه، وتغيير ديموغرافية المنطقة.

ودعا نجوم، في ختام كلمته شعوب ومكونات المنطقة من عرب، وكرد، وسريان إلى التكاتف، والوقوف يداً واحدة في وجه كل الأطماع الاستعمارية، من أجل تحقيق الحرية.

وبدوره قال الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في الحسكة، ابراهيم الحسين: إنهم استمدوا الشجاعة والقوه من هؤلاء الأبطال الذين لبّوا نداء الوطن وحاربوا أعتى تنظيم إرهابي في العالم، واستطاعوا التغلب عليه.

ونوّه الحسين "إن الأعداء المتمثلين بالدولة التركية والمرتزقة التابعين لها يريدون أن يفرقوا بين شعوب هذه المنطقة، وأن تذهب الانتصارات التي حُققت بفضل الشهداء أدراج الرياح، و ذلك بحجة أمنهم القومي، حيث شرّعوا لأنفسهم القتل والتهجير وسلب ممتلكات الأهالي".

فيما أشادت الرئيسة المشتركة لمجلس الشدادي العسكري، سلاف شدادي، بالتضحيات التي قدمها الشهداء في سبيل نيل حريتهم وكرامتهم، والتي تُوجت بالقضاء على مرتزقة داعش في المعقل الأخير لهم في الباغوز بريف دير الزور .

وأكدت سلاف أنهم يسيرون على خطا الشهداء حتى تحرير كامل المنطقة من رجس الإرهاب، وإعادة الحق لأهله بعد أن سلبه الاحتلال التركي.

(ب د/هـ ن)

ANHA