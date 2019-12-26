السّيسيّ: نرفضُ أيّ تدخل خارجيّ في الشّؤون اللّيبية

أفادَ المتحدّث الرّسميّ باسم الرّئاسة المصريّة، بسّام راضي، في بيان، بأنّ السّيسيّ أجرى، اليوم الخميس، اتّصالاً مع كونتي تمّ خلاله "استعراض الملفّات الإقليميّة، وخاصّة الوضع في ليبيا".

السّيسيّ أكّد في هذا السّياق "ثوابت الموقف المصريّ الدّاعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشّعب اللّيبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطنيّ اللّيبي في مكافحة الإرهاب، والقضاء على التّنظيمات الإرهابيّة الّتي تمثّل تهديداً ليس فقط على ليبيا، بل الأمن الإقليميّ ومنطقة البحر المتوسط".

كما شدّد الرّئيس المصريّ خلال مكالمته على "رفض كلّ التّدخّلات الخارجيّة في الشّأن الدّاخليّ اللّيبيّ".

من جانبه، أكّد رئيس الوزراء الإيطاليّ سعي بلاده إلى "حلّ الوضع الرّاهن وتسوية الأزمة اللّيبية، الّتي تمثّل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا، وتمكينها من استعادة قوّة وفاعليّة مؤسّساتها".

وأفاد راضي بأنّ الجانبَين توافقا خلال المكالمة الهاتفيّة "على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار".

تصريحات الرّئيس المصريّ عبد الفتّاح السّيسيّ اليوم تأتي بعد أن جدّد أردوغان تأكيده على استعداد بلاده لإرسال قوّات عسكريّة إلى ليبيا.

(آ س)