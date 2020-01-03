السّعوديّة وفرنسا يطالبان بضبط النّفس بعدَ مقتل سليمانيّ

ودعتِ المملكة العربيّة السّعوديّة، الجمعة، إلى "ضبط النّفس، لدرء كلّ ما قد يؤدّي إلى تفاقم الأوضاع"، وذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرسِ الثّوريّ الإيرانيّ، قاسم سليمانيّ، في غارة أميركيّة بالعاصمة العراقيّة بغداد.

ونقلت وكالة "واس"، عن مصدر سعوديّ مسؤول قوله: إنّ المملكة "تابعت الأحداث في العراق الّتي جاءت نتيجة لتصاعد التّوتّرات والأعمال الإرهابيّة الّتي شجبتها، وحذّرت المملكة فيما سبق من تداعياتها".

وأضاف المصدر: "مع معرفة ما يتعرّض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليّات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابيّة، فإنّ المملكة وفي ضوء التّطوّرات المتسارعة، تدعو إلى أهميّة ضبط النّفس لدرء كلّ ما قد يؤدّي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تُحمد عقباه".

وبدوره قال وزير الخارجيّة الفرنسيّ جان إيف لودريان في بيان إنّ بلاده تدعو إيران لتجنّب أيّ إجراء يؤدّي لمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة أو استفحال أزمة التّخصيب النّوويّ.

ولفت البيان إلى أنّ "الرّئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته لودريان سيقومان خلال الأيام المقبلة بسلسلة اتّصالات مع شركائهم في المنطقة ومع الشّركاء الدّوليين لمناقشة الوضع".

وأعلنت وزارة الدّفاع الأمريكيّة (البنتاغون)، فجر اليوم أنّها نفّذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قُتِل فيها قائد فيلق القدس الإيرانيّ اللّواء قاسم سليمانيّ، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشّعبيّ العراقيّ على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنّها ستردّ بشكل قاسٍ على عمليّة الاغتيال.

(ي ح)