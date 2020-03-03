السياسات التركية هدفها كسر إرادة الشعوب التواقة للحرية

في ظل صمت المنظمات الدولية, وتعنت السلطات التركية، رافضة الكشف عن مصير القائد عبد الله أوجلان, بعد أنباء نشوب حريق في جزيرة إمرالي, ورفضها السماح لمحاميه بزياراته, تستمر الفعاليات الداعية إلى الكشف عن مصير أوجلان في مناطق شمال وشرق سوريا.

ومنذ الـ 27 من شباط المنصرم، يتوافد بشكل يومي المئات من أبناء مقاطعة قامشلو إلى خيمة الاعتصام, أمام مقر الأمم المتحدة.

ورصد مراسل وكالة أنباء "هاوار" آراء المعتصمين وبشكل خاص آراء النساء المشاركات في الاعتصام, اللواتي أوضحن أن القائد أوجلان ناضل ويناضل من أجل حرية المرأة من السلطة الذكورية.

المواطنة سعاد ملكي ملكو, من المكون السرياني من ناحية تربه سبيه, أشارت إلى أن القائد أوجلان المدافع عن شعبه وشعوب المنطقة يستحق كل الاحترام والتقدير، وقالت: "نحترم القائد عبدالله أوجلان كثيراً، فهو الذي ضحى بكل شيء في سبيل الدفاع عن شعبه بشكلٍ عام، وعن المرأة وتحريرها من السلطة الذكورية بشكلٍ خاص".

ونوّهت سعاد ملكو إلى أن السلطات التركية لم تكتفِ بأسر أوجلان فحسب، بل أقدمت على افتعال حريق في إمرالي حيث يُحتجز، في محاولة لكسر إرادة الشعوب المتعطشة للنضال والحرية.

وأكدت سعاد ملكو على أنهن ماضيات على فكر القائد المدافع عن الشعوب المضطهدة، وأنهن سيواصلن الاعتصام إلى حين كشف السلطات التركية عن صحة وسلامة أوجلان.

بدورها السيدة حياة سليمان, والدة لشهيدين من ناحية تربه سبيه، تضيف "إن الهدف من افتعال حريق في جزيرة إمرالي هو زرع الخوف وكسر إرادة الشعب الكردي"، وأردفت "هذه الممارسات لن تولد سوى ردود فعل عكسية لدى الجميع, ولن تزيدنا إلا إصراراً على المقاومة".

وناشدت حياة سليمان, الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية للقيام بواجبها الإنساني تجاه القائد أوجلان.

أما المواطنة آلاء الصايل من قرية معشوقة التابعة لناحية تربه سبيه, استنكرت سياسات أردوغان الفاشية بحق القائد أوجلان، وتساءلت عن سبب تكتم تركيا على أسباب اشتعال الحريق, في وقت من غير الممكن أن يكون الحريق بمحض الصدفة في فصل الشتاء حيث تكون نسبة الرطوبة عالية.

وأكدت على أن حركات المرأة لن تتراجع عن نضالها وستبقى في الصفوف الأولى للمقاومة دائماً في وجه الفاشية.

(كروب/أ ب) (ر ح)

ANHA