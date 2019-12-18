السعودية وباكستان ترفضان المشاركة في قمة الدول الإسلامية

ولم يتم نشر أجندة لقمة كوالالمبور لكنها قد تتناول النزاعات القائمة منذ زمن طويل في إقليم كشمير وفي الشرق الأوسط والصراعات في سوريا واليمن، ومحنة أقلية المسلمين الروهينجا في ميانمار، وتنامي الغضب من معسكرات الصين للمسلمين الإيغور في شينجيانغ، وهو ما سيُغضب بكين.

وسيتحدث خلال القمة كل من رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويشارك في القمة أيضاً رئيس إيران حسن روحاني وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت السعودية إن سبب قرارها عدم الحضور هو أن القمة ليست الساحة المناسبة لطرح القضايا التي تهم مسلمي العالم البالغ عددهم 1.75 مليار نسمة, لكن وبحسب المحللين بأن المملكة لن تشارك بسبب خلافها مع إيران وقطر وتركيا.

واتخذ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي كان من المُحرّكين الأساسيين لعقد القمة مع مهاتير وأردوغان، قراراً في اللحظة الأخيرة بعدم الحضور.

وبدوره قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، إن الدعوة لعقد أي لقاءات أو قمم إسلامية خارج المنظمة، تُشكل حادثة غير مسبوقة.

وأضاف العثيمين، أنه ليس من مصلحة الأمة الإسلامية عقد القمم واللقاءات خارج إطار المنظمة، خصوصاً في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم صراعات متعددة.

وأشار إلى أن قيام عضو بعقد اجتماعات تخص العالم الإسلامي خارج إطار المنظمة هو شق للتضامن الإسلامي وتغريد خارج السرب، وتابع قائلاً إن "أي إضعاف لمنصة منظمة التعاون الإسلامي هو إضعاف للإسلام والمسلمين".

(ي ح)