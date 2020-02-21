السعودية قلقة من إرسال تركيا أعداداً كبيرة من المرتزقة إلى ليبيا

وقال وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، في تصريحات صحفية إن المملكة سوف تستمر في دعم الجهود السياسية لحل الأزمة في ليبيا.

واستنكر الوزير السعودي التدخل التركي في الدولة الليبية، قائلاً: "عبّرنا عن قلقنا من إرسال تركيا أعداداً كبيرة من المرتزقة إلى ليبيا".

وكان قائد الجيش الليبي خليفة حفتر قال اليوم: "لا بد للاتحاد الأوروبي أن يضطلع بدوره في مراقبة تدفق الأسلحة والمرتزقة السوريين والأتراك الإرهابيين الذين يتم نقلهم إلى طرابلس عبر تركيا، ونحن نؤيد وجود دوريات أوروبية بحرية تمنع تركيا من الاستمرار في نقل الأسلحة والمرتزقة إلى طرابلس".

(ي ح)